Antonio Calderón (T1 SK Deinze): “In de duels moeten we sterker zijn, want we winnen er te weinig”

“Dat is een mogelijkheid”, aldus Calderón, die verder niet in zijn kaarten liet kijken. “Deze week hebben we tijdens onze trainingen vooral aandacht besteed aan de manier waarop we doelpunten toestaan. En ook aan de duels. We winnen niet zo veel duels als we zouden willen, daarin moeten we sterker zijn. Als we vrijdagavond Club NXT laten voetballen, komen we in de problemen. Die partij voorbereiden is niet eenvoudig, want ze spelen niet elke week met dezelfde mensen. De manier waarop blijft wel dezelfde: 4-4-2.”