Antonio Calderón coacht SK Deinze ook tegen SK Lommel: “Counter is hun belangrijkste wapen”

Twee dagen voor de partij bij Beerschot stapte trainer Takahisa Shiraishi op. Assistent Calderón kreeg weinig tijd om een wedstrijdplan uit te werken. In het offensieve compartiment koos hij voor Dylan De Belder en Alessio Staelens. “Zij deden het goed”, blikte Calderón terug. “Alleen moeten zij ons meer diepte geven. Deze week hebben we daar op kunnen trainen. We hebben een paar goeie trainingen achter de rug. Vandaag (lees vrijdag) was de beste van de week. Ik denk dat iedereen klaar is voor de match van zaterdagnamiddag tegen Lommel.”

Sterke uitreputatie

Uiteraard bekeek Calderón met de rest van de staf heel wat beelden van de Noord-Limburgers. Lommel telt na zeven speeldagen twaalf punten. Negen ervan werden op verplaatsing gehaald. “Hun counter is volgens mij hun grootste wapen”, ging Calderón verder. “Lommel beschikt over enkele hele gevaarlijke aanvallers. Vooral als ze ruimte krijgen. In de manier waarop ze spelen is Lommel een ploeg zoals wij. Alleen boeken zij betere resultaten. Vooral op verplaatsing. We gaan heel alert moeten zijn. Als ze kunnen lopen, als ze vrijheid krijgen kunnen de aanvallers van Lommel heel gevaarlijk zijn.”

Beerschot favoriet

De oranjehemden – steeds zonder Mamadou Koné, Rousseau De Poorter, Kenneth Schuermans en Gonzalo Almenara – zullen zaterdagnamiddag een tegenslag moeten vermijden. Op Beerschot kwamen ze de 2-0 vier minuten na de hervatting nooit te boven. “Daarna waren we echt 20 tot 25 minuten aan het zwalpen”, gaf Calderón toe. “In de slotfase van de match kregen we toch nog wat kansjes. We mogen vooral niet vergeten dat we Beerschot, voor mij de grootste kanshebber op de titel in de Challenger Pro League, de eerste helft niet in hun spel lieten komen. Tot de penalty, die we nooit hadden mogen toestaan, liep de match zoals wij wilden. Alleen jammer dat we de mogelijkheden niet afmaakten. Hadden we in de eerste helft gescoord was het een totaal andere partij geworden.”