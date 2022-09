Anton Vanborm zorgt in Petegem-Olsa voor billijke puntendeling (2-2): “Na vroege bonus hadden we moeten doorduwen”

Achteruit gekropen

“Onbewust zakten we na onze vroege voorsprong te ver achteruit”, vond Anton Vanborm. “Op dat moment hadden we moeten doorduwen. Ik denk dat we deze partij altijd winnen als we het eerste halfuur hoger blijven voetballen. Dit nemen we mee naar de volgende partijen. Tijdens de pauze hamerde coach Bert Dhont erop dat we in de duels scherper moesten zijn. Jammer genoeg slikten we kort na de rust een tweede doelpunt, opnieuw na inworp. In de rest van de tweede helft hebben we bewezen dat we mentaal en fysiek sterk zijn. Uiteraard hadden we voor de aftrap op drie punten gerekend. Tegen Olsa zijn het altijd moeilijke partijen. Met dit punt kunnen we ons verzoenen.”