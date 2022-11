Anton Vanborm knalt Petegem voorbij Jong Essevee: “Had meer moeten scoren, een-op-een met keeper is werkpuntje”

“We hadden vooraf enkele afspraken gemaakt”, vertelde matchwinnaar Anton Vanborm na het laatste fluitsignaal. “Tegen een ploeg jongeren moesten we veel en hard werken, we wisten dat we het met veel loopwerk zouden moeten doen. Negentig minuten lang heeft iedereen zijn taak heel goed gedaan. De eerste helft hielden de bezoekers onze flanken goed dicht. Na de pauze stond Lorenzo Berwouts op z’n vleugel vaker één tegen één terwijl Jong Essevee in de eerste helft dikwijls met twee voor dekking zorgde. Wij waren voor de rust iets te slordig, er was wat te weinig rust aan de bal, we wilden de bal te snel diep steken, wat niet moest. Dat deden we de tweede helft veel beter. We waren rustiger in balbezit, we maakten acties, de bal ging van flank naar flank, we geloofden in onszelf. Dat is uiteindelijk het belangrijkste: geloven in jezelf en in je medemaats.”