Anton Vanborm en kampioen Sparta Petegem op zoek naar twintigste opeenvolgende match zonder verlies

Kapitein Davy Joye mist de slotwedstrijd door een schorsing. Hij pakte vorige zondag tegen Westhoek twee gele kaarten. Voor het eerst in weken lijkt Rienes Vanborm selecteerbaar. De supporters van de Spartanen maken de verplaatsing naar Oudenaarde met een feestbus. Zij zullen voor extra ambiance zorgen.

“We hebben overwogen om na de match terug te keren met die partybus, maar dat is praktisch niet haalbaar”, verduidelijkt Anton Vanborm. “We komen wel vroeger dan gewoonlijk samen om iets te eten. Daarna rijden we naar Oudenaarde. Waar we proberen een twintigste match zonder verlies te laten noteren. Eenvoudig zal dat niet zijn. Oudenaarde is een ploeg die het elke club uit de top vijf lastig kan maken. Een beetje afhankelijk van wie er al dan niet bij is. Net voor de winterstop wonnen we thuis nipt van Oudenaarde.”

Thuis met pasgeborene

Vroeg in die wedstrijd profiteerde Rienes Vanborm van een foutje van doelman Dutoit om te scoren. Die 1-0 stond na negentig minuten nog steeds op het bord. Waardoor Petegem met achttien op achttien aan de lange winterstop begon. Daar werd de eerste steen richting de titel gelegd.

“Ik vind deze titel de beloning van het werk van x aantal jaren”, benadrukt Anton Vanborm. “Iets wat reeds begon onder trainer Wim Van Acker. Met de aanstelling van Bert Dhont als trainer kwam er een frisse wind. Niet vergeten dat het met corona een moeilijke periode was. Iedereen zat thuis met de familie. In oktober 2020 werd ik voor het eerst papa. Toch heb ik me nadien kunnen opladen om weer te gaan trainen. Evident was dat niet.”

Uiteindelijk had ook Anton Vanborm een groot aandeel in de titel. Op het middenveld is hij vaak de aanjager. Hij doet ook vaak de netten trillen. “Tegen Westhoek maakte ik mijn tiende van het seizoen”, glundert hij. “Ben ik heel tevreden mee. In de tweede seizoenshelft speelde ik meer op positie tien dan op acht of zes. Waardoor ik automatisch meer in de zestien opdook.”

