Anton Tanghe zakt met KVO tweede keer in één week af naar Union: “Pressing is niet alleen taak voor verdedigers”

Het eerdere bekerverlies was jammer, maar ook niet meer dan dat gezien de precaire plaats in het klassement. “Spijtig van dat goaltje op het einde, er zat meer in”, blikt Tanghe nog een keer terug op vorige dinsdag. “De twee goals vallen te makkelijk: eerst zaten we niet kort genoeg op de man, bij de tweede goal wijken we te veel. Toch nemen we voldoende positieve dingen mee. Over 90 minuten bekeken, was het niet altijd even goed, maar er zaten zeker goeie momenten bij.”

“We tonen progressie en er zit nóg meer vooruitgang in”, gaat de centrale pion door. “Goed voetbal, hoge pressing: het zit erin. Iedereen kan zien dat er onder de nieuwe coach (Dominik Thalhammer, red.) goed is gewerkt de afgelopen weken, zoals op de Schorre als op stage in Spanje. Hij kon zijn principes rustig uitleggen, wij pikken die alsmaar meer op. We zijn op de goeie weg, maar blijven aan die weg timmeren. In de speelstijl van de coach is het niet de bedoeling dat alleen maar de verdediging druk moet zetten, maar het hele team. Het begint bij de aanvallers. Nu, je kan geen volledige wedstrijd continu pressen. Kortom: ook al was het resultaat in de beker wat minder, we houden een goed gevoel over aan de voorbije periode.”

Wat leert KVO hier nu uit? “Als we zo blijven spelen, zullen we zeker punten pakken en het ploegen moeilijk maken. En dan spreek ik niet alleen over de cruciale onderlinge duels, maar ook in de toppers. Union is te pakken. Onder druk hebben ze het moeilijk en vinden ze niet altijd de vrije man. Zo komen ze in de problemen en kwam ons doelpunt tot stand. Geef je hen die tijd en ruimte wél, dan speelt dat in hun voordeel.”

Thalhammer rekent voor de verplaatsing niet op onder meer Osifo, Koziello, Berte en Albanese. Voor D’Arpino (knie) komt de match te vroeg. Katelaris (hiel) ondervindt hinder, McGeehan (enkel) zal wellicht nog enkele wedstrijden missen.