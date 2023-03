Anton Tanghe (KV Oostende): “Waarom tegen Club Brugge plots wel alles lukte? Moesten we dát eens weten...”

KVO gaf tegen Club heel weinig kansen weg en was zelf gevaarlijk. “Er zat geloof in ons elftal vanaf de eerste minuut. Iedereen kon zien hoeveel energie we aan de dag legden. We lieten Club Brugge niet in hun spel komen. Want als je ze aan de bal laat komen, kunnen ze dominant zijn. Dat wisten we te voorkomen.” Met die klinkende overwinning vinden de Kustboys weer aansluiting in het klassement. “We hebben al een heel seizoen moeite om én zelf te scoren én het achteraan dicht te houden. Nu scoren we drie keer en houden we de nul. Waarom dat voordien niet lukte? Moeilijke vraag. (grijnst) Moesten we dát nu eens weten, dan hadden we het al eerder gedaan, hé”, aldusTanghe. “Deze winst in een vol stadion geeft alle Oostendenaars een extra goed gevoel.”

Eupen

“Het is een groot cliché, maar elke match is nu een finale. En het maakt niet uit tegen wie we spelen: als we ons plan uitvoeren, kunnen we van iedereen winnen.” Ook van Eupen, dus? De Oostkantonners zijn volgende week de tegenstander en zijn een concurrent in de degradatiestrijd. “Misschien is die match nog moeilijker en verraderlijker dan tegen Club. Eupen speelt niet zo dominant en wij zullen allicht zelf meer het spel moeten maken. We zien wel hoe we het zullen aanpakken. We zijn er nog lang niet en moeten dit momentum vasthouden. We krijgen een mentale boost en moed om door te gaan. KVO leeft nog.”

Terug in de ploeg

Tanghe, nota bene gewezen jeugdspeler bij Club Brugge, stond door de schorsing van Urhoghide terug in de basis voor het eerst in twee weken. “Ik kan daar mee omgaan, hoor. De concurrentie achterin is groot en we hebben wel wat verdedigers. Het draait om het team, al is het natuurlijk leuk om terug in de ploeg te staan. Dit is een mooie avond voor iedereen.”