Anton Tanghe (KV Oostende) leeft toe naar bekermatch: “Niet overmoedig worden in balbezit”

OostendeKapitein Anton Tanghe ging tegen Kortrijk mee vol in de strijd, na een woelige periode waarin de club een trainersontslag moest verteren. “Wie de trainer ook is, op het veld moeten we onze job doen.”

“Het was een belangrijke en deugddoende zege, zondagavond”, blikt Tanghe nog eens terug op de 3-1-overwinning. “We sluipen weer wat weg van de gevarenzone. Coach Dominik Thalhammer benadrukte druk vooruit te zetten: als één speler gaat, volgt de rest. Die hoge intensiteit moeten we langer kunnen aanhouden. Zo bleven we Kortrijk onder druk zetten, waarop zij fouten begonnen te maken. Toch is het jammer dat de gelijkmaker van hen uit het niks viel en ze zelfs met tien man gevaarlijk konden zijn.”

Eind goed, al goed. KVO telt nu 17 punten na zestien wedstrijden en slaat een kloof van vijf punten met de degradatiestreep. “Of we nu vrijer kunnen ademen? Goh, als wij ademen, kan het best zijn dat de rest snel terugkeert. We moeten blijven gaan, blijven punten pakken. Tegen Westerlo moeten we met dezelfde intensiteit spelen: vooruit spelen als we voorin de bal verliezen, meteen druk zetten en hoog het leer heroveren. En in balbezit mogen we niet overmoedig worden. Zo kunnen we met een goed gevoel de WK-break inzetten. Maar woensdag eerst nog de bekerwedstrijd tegen Thes Sport (tweede amateur, red.) om ons te plaatsen voor de volgende ronde.”

KV Oostende sloot zo een woelige week al bij al rustig af. Het ontslag van Yves Vanderhaeghe wekte nogal wat wrevel los bij de KVO-fans. “Als spelersgroep moeten we ons niet laten afleiden door randzaken. Op het veld moeten we onze job vervullen en altijd doen wat ons wordt gevraagd, wie de trainer ook mag zijn. Dat de fans de naam van Yves Vanderhaeghe scandeerden? Ik kan dat deels begrijpen. Yves is een West-Vlaming en heeft veel betekend voor de club, onder meer bij z'n eerste passage bij KVO. Tijdens de wedstrijd z'n naam roepen, kan dus gebeuren. Maar na afloop blijven scanderen, wanneer de spelers en nieuwe coach het publiek groeten? Nee, dat is misplaatst en schoot bij verschillende spelers in het verkeerde keelgat.”