Anton Tanghe (KV Oostende): “De coach maakte zich boos. En terecht”

Een wedstrijd met twee gezichten: dat is het minste wat je kan zeggen na de draw in en tegen Cercle.

“De eerste tien minuten vielen mee, maar daarna stapelden we het balverlies op en kwamen we overal een stap te laat”, opent Tanghe. “We wisten dat het een wedstrijd met veel duelkracht ging worden, maar tóch lieten we ons vangen. In de tweede helft waren we vanaf de eerste minuut scherp en wonnen we die tweede bal. Zo kunnen we toch nog tevreden zijn met een punt.”

“De trainer maakte zich tijdens de rust boos in de kleedkamer. Terecht, het was nodig. Iedereen besefte dat het onvoldoende was. Op dit niveau kan je al eens slecht spelen, maar dan moet je dat compenseren met inzet en duelkracht. Zoals gezegd, dat deden we dan wel in de tweede helft. We duwden Cercle achteruit en mocht de match nog tien minuten langer hebben geduurd, dan pakten we alsnog de overwinning, denk ik. De eerste goal, de rebound op strafschop, werkte ook bevrijdend. Toen we scoorden, voelden we dat een punt erin zat. Cercle had de kansen in de eerste helft, wij in het tweede bedrijf. Kortom: een terecht gelijkspel.”

Powerplay

Tanghe merkt ook op dat de wissels soelaas brachten. “McGeehan zorgde de nodige powerplay op het middenveld, Berte en Atanga brachten voorin ook snelheid. We wisten dat er in de rug van de Cercle-verdediging ruimte te rapen viel, we moesten de bal dus dáár krijgen. Dankzij het punt kunnen we de interlandbreak met enige rust induiken. Het kloofje met de laatste drie blijft behouden - dat was anders geweest bij verlies. De komende tijd zullen we even de batterijen opladen en daarna vliegen we er weer vol in met als doel zo snel mogelijk safe te zitten.”

Volgende halte: een thuismatch tegen Racing Genk op zaterdag 1 oktober.

