Anton Ferdinande voor het eerst naar het WK: “Na Ryan Kamp lonken tien beloften naar zilver”

Als tweedejaarsjunior en eerstejaarsbelofte was Anton Ferdinande invaller voor de wereldkampioenschappen veldrijden in Valkenburg (2018) en Bogense (2019). Ook al kan ons land dit keer slechts zes beloften naar Oostende sturen, de twintigjarige pion van Pauwels Sauzen-Bingoal veroverde een WK-ticket. “Vooral over mijn niet-selectie als eerstejaarsbelofte was ik ontgoocheld”, herinnert Ferdinande zich. “Denk dat ik in balans lag met Andreas Goeman. De laatste weken voor het WK in Bogense presteerde ik beter dan Andreas. Toch mocht hij gaan en ik niet.”

Alles op zaterdag

Dat is verleden tijd. Goeman is bezig met een omscholing tot wegrenner, Ferdinande rijdt zaterdag (start om 13.30 uur) zijn eerste WK. Z’n Nederlandse ploegmakker Ryan Kamp is titelverdediger en opnieuw topfavoriet. “Ik hoop op een hele goeie dag én dat ik mijn eigen cross kan rijden”, blikt Ferdinande vooruit. “Ryan Kamp is topfavoriet. Als je het volledige seizoen bekijkt komen misschien wel tien beloften in aanmerking voor de tweede plaats. Ik denk onder meer aan Niels Vandeputte, Toon Vandebosch, Timo Kielich, Pim Ronhaar, Mees Hendrikx, Ben Turner, Thomas Mein, Loris Rouiller en ook aan mezelf. Want ik heb deze winter iedereen al wel eens achter mij gehouden. Ik moet meteen toegeven dat ik in Overijse niet zo goed was. Misschien omdat ik vorige week stevig trainde. Misschien omdat ik na het Belgisch kampioenschap een week niet in competitie kwam, allemaal in functie van zaterdag.”

Geen zandspecialist

Op dat vlak laat Ferdinande niets aan het toeval over. Hij ziet zichzelf niet als zandspecialist, maar probeert z’n techniek nog wat bij te schaven voor hij donderdag in het hotel van de Belgische ploeg wordt verwacht. “Mijn oma en opa wonen in Veurne”, verduidelijkt Ferdinande. “Om het gevoel in de benen te krijgen ga ik begin deze week zo veel mogelijk op het strand rijden. Een echte specialist ben ik niet. Toch denk ik dat de omloop in Oostende mij moet liggen. Vier jaar geleden reed ik op dat parcours het BK. Ik werd dertiende en was één van de betere eerstejaarsjunioren.”