Anton Ferdinande na twee tweede plaatsen in Spanje: “Ik wil me in top veertig UCI-ranking handhaven”

veldrijden profsGeen cross dit weekend voor Anton Ferdinande (22). De neoprof van veldritploeg Deschacht-Hens-Maes last extra trainingsarbeid in. Hij gaat op zoek naar de conditie die hij de eerste weken van het veldritseizoen had.

De crosser uit Merendree trok vorig weekend naar Spanje. Zowel in Llodio als Karrantza werd hij tweede. Telkens achter de 28-jarige Spanjaard Kevin Suarez Fernandez. “Een man die ik eigenlijk zou moeten aankunnen”, beweert Anton Ferdinande. “Met de benen die ik vorige zaterdag en zondag had, zat er niet meer in dan de tweede plaats. Tijdens de Wereldbeker in Maasmechelen had ik al het gevoel dat het wat minder was. Ik ben wat ziek geweest. Niet dat ik uitgeteld in de zetel lag. Een keelontsteking, een beetje koorts, wat vermoeid. Dat had wellicht een slechte invloed op mijn conditie.”

Niettemin keerde Ferdinande met 90 UCI-punten – 60 in Llodio (C1-cross), 30 in Karrantza (C2-cross) - terug uit Spanje. “Ik wil vooral mijn plaats binnen de top veertig van de UCI-ranking handhaven”, verduidelijkt de jonge prof. “Met die negentig punten extra ben ik content, maar daarmee maak ik ook geen spectaculaire sprong voorwaarts op de internationale ranking.”

Naar Merksplas

Vooral in de Wereldbekers vallen veel UCI-punten te rapen. Plaats dertien in Tabor leverde hem 54 punten op, plaats 23 in Maasmechelen nog 37 punten. “In Tabor was ik supergoed, in Maasmechelen was ik een stuk minder”, zucht Ferdinande. “Het is niet makkelijk in de Wereldbekerselecties te geraken. Bondscoach Sven Vanthourenhout neemt ook altijd twee beloften mee. Voor de manche in het vakantiepark Beekse Bergen zondag zijn dat Thibau Nys en Witse Meeusen. Ik vermoed dat ik er voor de Wereldbeker in Overijse op zondag 20 november niet bij zal zijn. De dag voordien hervat ik in Merksplas, een wedstrijd van de Superprestige.”

Vrijdag laat Ferdinande Niel passeren. Hij profiteert van het zachte weer om enkele duurtrainingen af te werken. Op zoek naar zijn benen van het seizoensbegin. Begin oktober mocht hij in het Tsjechische Jicin juichen. “Nu er in eigen land elk weekend crossen zijn, ga ik niet meer naar het buitenland”, vertelt Ferdinande. “Vind ik mijn vorm van enkele weken geleden terug, dan maak ik misschien kans opnieuw in de Wereldbekerselecties te geraken.”

Lees ook: meer veldrijden