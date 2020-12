Anton Ferdinande kijkt uit naar SP in Gavere: “Moet me beter liggen dan Antwerpen”

“Het is van bij de junioren geleden dat ik Gavere deed”, herinnert de 20-jarige veldrijder uit Merendree zich. “Denk dat ik vijfde eindigde. In het zog van Ryan Kamp. Gavere is een zwaar parcours, dat heb ik het liefst. Zaterdag trek ik ook naar Antwerpen. Die omloop ligt me minder. Op het BK begin dit jaar was ik er niet goed. Gavere zou me beter moeten liggen. Alleen zal ik er weer vanop de vijfde rij starten. Het kost altijd enkele ronden om door te schuiven naar een goeie positie. Ryan Kamp bijvoorbeeld heeft veel meer UCI-punten en start op de tweede rij. Waardoor hij van bij de start probeert mee te gaan met de betere profs. Ik moet in mijn eentje een aantal plaatsen proberen winnen.”

Nog eens zelfde stap zetten

Instructies Mario De Clercq gevolgd

Laat ons hopen dat de pandemie volgende winter onder controle is zodat de beloften in eigen leeftijdscategorie kunnen crossen. Ferdinande beseft dat hij in Gavere opnieuw zal moeten achtervolgen. Dat was in Boom niet anders. “Ik heb drie tot vier ronden moeten strijden om aan te sluiten bij een groepje dat om de plaatsen vijftien tot 22 streed”, blikt Ferdinande terug. “Twee ronden verder kon ik met Thibau Nys van die groep wegrijden. Dankzij de instructies van Mario De Clercq kon ik me in die positie handhaven. Enkel Yentl Bekaert, heel sterk in de finale, ging nog over mij.”