Anton Ferdinande blij met Wereldbekerselectie: “Met superdag pak ik in Grembergen veertig UCI-punten”

Belofte Anton Ferdinande mag zondag in Grembergen de derde manche van de Wereldbeker rijden. De twintigjarige veldrijder uit Merendree is met Toon Vandebosch één van de twee beloften in de selectie van bondscoach Sven Vanthourenhout. Stiekem hoopt hij op een veertigtal UCI-punten.

Behalve in Tabor waren er dit seizoen nog geen wereldbekermanches voor beloften. In ons land zullen er wellicht geen komen. Tenzij het op 24 januari in Overijse lukt om de jeugd te laten crossen. Bondscoach Vanthourenhout mag in zijn selecties voor de Wereldbekers twee beloften opnemen. In Namen koos hij, na het uitvallen van Niels Vandeputte, Toon Vandebosch en Timo Kielich. In Grembergen-Dendermonde vervangt hij Kielich door Ferdinande. “Ik had het al horen waaien en was blij toen ik maandag bevestiging kreeg”, glundert de derdejaarsbelofte van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Zondag wil ik mezelf bewijzen. Misschien kan ik een mooi aantal UCI-punten sprokkelen. Haal ik de top twintig zal ik bijzonder tevreden zijn. Dan pak ik een veertigtal punten. Om daarin te slagen zal ik een hele goeie dag moeten hebben.”

Herentals cross uit oude doos

In Herentals viel Ferdinande woensdag net buiten de eerste twintig. Hij strandde op plaats 21, vijf seconden na Thijs Aerts, de jongere broer van Toon. “In het begin van de cross geraakte ik niet in mijn ritme”, blikt Ferdinande terug. “Nochtans kende ik een vrij goeie start, maar nadien verloor ik enkele posities. Vanaf halfkoers vond ik de juiste lijn en kon ik weer tegenstanders passeren. Het was een zware wedstrijd, nog eens een cross uit de oude doos. Eigenlijk was het niet slecht dat het iets over halfweg begon te regenen. Daardoor werd de modder wat zachter en was het iets makkelijker om er door te rijden.”

Baal, Gullegem en Meulebeke

Uiteraard laat Ferdinande de Superprestigeveldrit zaterdag in Heusden-Zolder passeren. Na de Wereldbeker in Dendermonde, een organisatie van Pauwels Sauzen-Bingoal-teammanager Jurgen Mettepenningen, trekt hij op vrijdag 1 januari naar Baal. Daags nadien doet hij ook de losse cross in Gullegem. Een week later (10/1) zal hij in Meulebeke het BK voor elites rijden. “Voor beloften is er geen titel, maar ik kan crossen, daar ben ik blij om”, besluit Ferdinande. “Laat ons hopen dat bij de profs iemand van onze ploeg de titel pakt.”