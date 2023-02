Antoine Temmerman (Eendracht Hooglede): “Ons thuismaximum proberen te behouden”

Ondanks die riante bonus en de prachtige titelvooruitzichten blijft men er bij Eendracht Hooglede enorm rustig bij. Van een kampioenenfeest is er nog geen sprake. “We blijven met beide voetjes op de grond”, oppert de 26-jarige Antoine Temmerman, woonachtig in Wervik en rechtsachter van dienst. “We hebben momenteel een riante uitgangspositie, maar we blijven van week naar week toeleven. Uiteraard beseffen we dat er al heel wat moet mislopen om nu nog die titel aan ons voorbij zien te gaan, maar toch blijven we alert.”

Uitzonderlijk seizoen

“Vorig seizoen speelden we de eindronde”, gaat de leraar wiskunde en lichamelijke opvoeding verder. “Toen gingen we eruit tegen het sterke RC Bissegem. Dit jaar lag de sportieve lat dus bijzonder hoog: promotie was doelstelling nummer één en met een titel loop je niet het risico dat het nog fout kan lopen. Kampioen spelen was dus het objectief en voorlopig zitten we op schema. Meer dan op schema zelfs, want met een bonus van 14 punten op onze buren van VP Gits staan we er uitstekend voor. We zijn trouwens aan een zeer uitzonderlijk seizoen bezig. Op 21 speeldagen leden we slechts één nederlaag, begin november op het veld van RC De Panne. Verder speelden we de voorbije matchen een 27 op 27 bij elkaar en zijn we reeds elf matchen ongeslagen. Thuis haalden we 30 op 30 en zondag proberen we ons thuismaximum te behouden.”

SC Proven

“Zondag komt SC Proven, de elfde in de stand, op bezoek. Op Proven leden we ons laatste puntenverlies, want we speelden er 1-1 gelijk. De laatste weken is Proven ook in goede doen zodat we zeker op onze hoede zullen zijn. Negentig minuten alert blijven en focussen op de match, dat is en blijft ons wekelijks devies. Hoe sneller we die titel binnenhalen, hoe beter. Dus willen we ook zondag geen punten te grabbel gooien.”

