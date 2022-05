Anthony Sweeck en Sporting Tisselt promoveren als beste verliezer naar eerste provinciale: “Propaganda gemaakt voor het voetbal”

Of dat voor een dubbel gevoel zorgde, vroegen we ons af? “Absoluut niet”, zegt vicetopschutter Anthony Sweeck vastberaden. “Voor de buitenwereld lijkt het misschien alsof er veel geluk mee is gemoeid, maar we verdienen deze promotie voor de volle honderd procent. In heel wat wedstrijden misten we vijf à zes basisspelers en dat maakte dat we niet altijd even constant presteerden of toch niet het nodige resultaat boekten. Doe die jongens erbij en we eindigen nooit zevende. We stonden onder onze waarde gerangschikt.”

Propaganda

“Maar we wisten natuurlijk dat we de eindronde achter de hand hadden en daar hebben we ons op gefocust. De voorbije twee wedstrijden, en zeker vorige donderdag, waren propaganda voor het voetbal op ons niveau. Er stonden twee ploegen tegenover elkaar die wilden winnen en dat zorgde voor duels op het scherp van de snee. In de de competitie kon ‘s Gravenwezel ons twee keer vrij eenvoudig kloppen, maar vandaag (zondag red.) was het louter een kwestie van efficiëntie. Groter was het verschil niet en dat is onze verdienste. Als je ziet waar we toe we in staat zijn op volle sterkte, ben ik er vrij gerust in dat we geen slecht figuur zullen slaan in eerste provinciale. De kern werd in dat opzicht versterkt in de breedte.”

50 jaar Tisselt

“Of we tijdens de wedstrijd op de hoogte waren van het duel tussen Loenhout en Bonheiden? Zelf hadden we geen rechtstreekse lijn, maar een kwartier voor tijd riep de trainer van ’s Gravenwezel dat het er 3-1 stond in het voordeel van Loenhout. We konden dus vrij gerust zijn op dat moment, maar het betekende niet dat we achteruit gingen leunen. Om alle toeval uit te sluiten gingen we resoluut voor de gelijkmaker. Die viel niet meer jammer genoeg, maar dat kon de pret niet drukken. Dit is een fantastisch resultaat in het vijftigjarige bestaan van de club. Dat willen we volgend seizoen bekrachtigen met het behoud.”

