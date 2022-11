Anthony Sweeck en revelatie Tisselt verliezen leidersplaats aan Berg en Dal in rechtstreeks duel: “Bewezen dat we dit niveau aankunnen”

Hoger niveau

“Of het verschil op het veld daadwerkelijk zo klein was als de score doet vermoeden? Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat Berg en Dal toch een hoger niveautje hoger voetbalt. In de eerste helft deden we nog wel mee in voetballend opzicht, maar na de pauze hebben ze het ritme bepaald. En dan is het geen schande voor ons, want eigenlijk wisten we dat op voorhand (lacht). Berg en Dal behoort samen met Berlaar-Heikant tot de grote titelfavorieten. Wij zijn vooral al heel blij dat we staan waar we nu staan en dat we er een match van konden maken. Ondanks de vroege achterstand vreesden we nooit voor een afstraffing. We hebben bewezen dat we dit niveau aankunnen.”

Behoud

“De leidersplaats moesten we nu afstaan, maar daar was niemand echt mee bezig. Mensen moeten altijd lachen als we zeggen dat we nog steeds op het behoud mikken, maar het is wel zo. Zoals de situatie er nu voor staat in derde nationale is dat niet bepaald rooskleurig voor Antwerpse provincialers wat het aantal dalers betreft. We doen er dus maar best aan om nog minstens twaalf punten meer te pakken. Dan hebben we er veertig en zou het niet meer mogen mis gaan. Daar gaan we dus zo snel mogelijk voor proberen te zorgen. Intussen bewezen we al wel het niveau in deze reeks aan te kunnen. Een eindrondeticket hebben we al op zak dus we kunnen rustig verder werken om ons doel te bereiken. Als dat gelukt is, spreken we elkaar opnieuw om te bekijken of we onze ambities bijsturen. (lacht)”