Anthony Moris sleept met ultieme redding een punt uit de brand voor Union tegen STVV: “Een punt dankzij mij? Ja en dankzij Simon Adingra”

Voetbal Jupiler Pro LeagueHet was zwoegen en zweten voor Union op bezoek bij STVV. De Kanaries waren voor de rust veel gretiger dan de vicekampioen. Na de rust liep het iets beter bij de Brusselaars en na een prachtige gelijkmaker van Simon Adingra leek een logisch gelijkspel te volgen. Diep in de blessuretijd moest Anthony Moris echter nog een geweldige redding uit zijn hoed toveren.

“Een punt dankzij mij? Ja en dankzij Simon Adingra”, reageert Anthony Moris. “Ik denk dat we defensief in het algemeen een goede wedstrijd speelden. Alleen bij het tegendoelpunt liep het minder, maar daarbij moeten we ook applaudisseren voor de tegenstander: een magnifieke voorzet en een gekruiste kopbal. Dat was het enige moment dat we niet goed georganiseerd waren.”

“We moeten voornamelijk een beetje meer offensief werken om dreigender en efficiënter te zijn. We botsten wel op een zeer sterk STVV. Ik heb de indruk dat zij de goede lijn van de terugronde van vorig seizoen, waar ze veel ploegen het moeilijk hebben gemaakt, door aan het trekken zijn. Ik verwacht niet dat hier veel ploegen dit seizoen komen winnen. Uiteindelijk was het voor beide ploegen een verdiend punt.”

“Ik zag dat de bal mogelijks tussen enkele spelers in de muur door kon gaan, waardoor ik sprong om de bal te pakken”, doet Moris de uitleg over zijn geweldige redding in de slotfase. “De bal week af op een aanvaller van STVV. Ik dacht niet na, draaide me zo snel als mogelijk om en het belangrijkste was om vooruit te springen zodat de bal niet over de lijn zou gaan. Het lukte me om de bal tegen te houden.”

Na de wedstrijd ging niet enkel de redding van Moris over de tongen. Ook de gelijkmaker van Simon Adingra was een pareltje. “Vanaf de eerste dag zagen we meteen zijn kwaliteiten: de tegenstander opzoeken en sterk in de één tegen één. Hij legde de 1-1 magnifiek binnen. Op training heeft hij er ook zo al enkelen binnengetrapt. Ik ben blij dat ik niet de enige ben die er niet in slaagt om ze tegen te houden. (lacht).”

“Wat de coach na de wedstrijd gezegd heeft? Dat de eerste helft gemiddeld was en dat de tweede helft zeer goed was”, besluit een goedlachse Moris.

