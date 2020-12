Anthony Moris en Union sluiten jaar af in eigen huis tegen Westerlo: “De druk ligt bij hen”

Union maakt zich op voor haar laatste wedstrijd in 1B in 2020. Halverwege de competitie staan de Brusselaar knap met zeven punten voorsprong aan de leiding. De Unionisten hopen het jaar af te sluiten met een nieuwe overwinning.

Anthony Moris wist tegen Lommel voor de tweede keer op een rij de nul te houden. Het was al zijn zevende clean sheet van het seizoen. “We zitten aan een gemiddelde van één wedstrijd op twee dat we de nul weten te houden en dat is positief”, zegt de Luxemburgse doelman.

“Het is een werk van heel de ploeg. Zo zien we dat onze aanvallers heel veel lopen en dat onze verdediging zeer solide is. Als we kampioen willen spelen dan moeten we blijven rekenen op een sterke solide basis achteraan. Daar werken we elke week aan om die kleine details te verbeteren.”

Collectieve sterkte

Afgelopen weekend won Union met 0-1 op bezoek bij Lommel. “Of we die zege vooral op mentaal vlak wisten binnen te halen? Ja, maar ook in het spel waren we superieur. Zo kregen we ook enkele opgelegde kansen. Het klopt dat we onze hoofden niet lieten hangen en je zag nog meer eens de collectieve sterkte van Union dit seizoen.”

“Ik was heel blij voor Labeau (viel in en maakte de 0-1, red.) die het niet verdiende om op de bank te beginnen aangezien hij goede prestaties aan het neerzetten was. Hij bewees wel dat het collectieve primeert en greep zijn invalbeurt om het winnende doelpunt te maken.”

Westerlo ook titelfavoriet

“We staan terug zeven punten voor in het klassement, maar het blijft een moeilijke competitie met elke week wel verrassingen. We moeten nog tweemaal tegen elke ploeg spelen. Er is nog niks gespeeld, maar het is wel een mooie voorsprong om aan de tweede ronde te beginnen.”

Westerlo slaagde er als enige in om Union dit seizoen in eigen huis punten af te pakken. Eind augustus werd het 0-0. “Zij zijn ook een favoriet voor de titel en zijn onze grootste concurrent, want ze beschikken over een goede kern met kwaliteitsvolle spelers. De druk ligt toch bij hen. Wij willen het jaar afsluiten in eigen huis op een positieve manier en kunnen op een relatief rustige manier de wedstrijd aanvatten.”