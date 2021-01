Anthony Moris begint met koploper Union aan tweede seizoenshelft: “We willen nog beter doen”

Voetbal 1BNa een periode van meer dan een maand zonder competitiewedstrijd begint Union zaterdag op bezoek bij Deinze aan deel twee van het seizoen. Alle ogen zijn nog steeds op de Brusselaars gericht. Er staan nog dertien wedstrijden op de agenda en Union is met een voorsprong van negen punten de koploper in 1B.

Union speelde in de tussenperiode twee oefenwedstrijden. Op bezoek bij Genk werd er 4-4 gelijkgespeeld en nadien werd er met 0-1 gewonnen van Anderlecht. “Ik voel me goed. De break heeft me deugd gedaan”, zegt doelman Anthony Moris. “Ik heb de batterijen kunnen opladen.”

“Tijdens de heenronde hebben we laten zien dat we zowel op papier als op het veld de titelfavoriet zijn. De lat ligt dus zeer hoog. We willen nog steeds beter doen en dat zullen we tijdens de nog dertien resterende wedstrijden ook moeten doen, want iedereen kijkt naar ons en wil van ons winnen. Als we dus beter willen doen, moet ons individuele en collectieve niveau omhoog.”

Elke dag onszelf in vraag stellen

“Deinze beschikt over talentvolle spelers en zal strijden om in de top drie te eindigen. Het wordt een gevaarlijke verplaatsing. We zullen dus écht top moeten zijn om de drie punten te pakken. Ik heb echter wel vertrouwen in onze kwaliteiten.”

“Wat er ons nog van de titel kan houden? Door te denken dat hij al binnen is. We moeten ons elke dag opnieuw in vraag stellen en er alles aan doen om beter te worden. Als één iemand onder ons denkt dat het al binnen is omdat we negen punten voorsprong hebben, dan kunnen we in de problemen komen.”

Drie jokers

“Of ik extra druk voel? Neen. Iedereen is gemotiveerd en kijkt uit naar deel twee. We zitten in de laatste rechte lijn en we hebben alles zelf in handen. We hebben drie jokers voor dertien wedstrijden. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat we deze niet nodig hebben. Het zal het onzichtbare werk zijn dat ervoor zal zorgen dat we ons doel behalen.”

“Wat je me mag wensen voor 2021? Als eerste de titel met Union. Persoonlijk zou het me ook veel deugd doen als ik het record van aantal clean sheets op mijn naam kan schrijven. Als deze twee zaken lukken, ben ik de gelukkigste man ter wereld.”

Moris zag zijn concurrent Andres Kristiansen begin deze maand terugkeren naar Noorwegen. De 30-jarige doelman tekende een contract voor vier jaar bij Sarpsborg 08. Union heeft al een vervanger beet. Woensdag maakte het de komst van Lucas Pirard bekend. De 25-jarige Pirard wordt gehuurd van Waasland-Beveren.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: voetbal in eerste klasse B