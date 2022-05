Anthony Mallego en Okapi Aalst willen stunten tegen Leuven: “Uitdaging voor youngsters”

Basketbal BNXT-League - play-offsOkapi Aalst speelt in de derde ronde van de BNXT-play-offs tegen seizoensrevelatie Leuven. “Het wordt een serieuze test voor onze jonge ploeg, maar we gaan er alles aan doen om een ronde verder te gaan”, poneert sportief manager Anthony Mallego.

Okapi Aalst speelt zaterdagavond in het Forum om 20.30 uur tegen Leuven Bears. “Dankzij begrip van de Liga en Leuven kunnen we de wedstrijd zaterdagavond afwerken”, looft Mallego de professionele en sportieve houding van beide partijen.

Leuven Bears sneuvelde in de vijfde en beslissende match tegen Mechelen. “De Bears zijn aan een topseizoen bezig”, bevestigt Mallego. “Eddy Casteels bouwt aan iets mooi in de studentenstad. Na het lagere niveau in de Silver League wordt dit een moeilijke maar interessante opdracht. Nu pas gaat onze jonge lichting zien welke stappen ze echt gemaakt heeft. Het is jammer dat we Valinskas moeten missen. Zijn creativiteit konden we tegen Leuven goed gebruiken.”

Quote Okapi Aalst wil realis­tisch de toekomst tegemoet. Maar eerst gaan we alles geven om te kunnen stunten tegen Leuven Anthony Mallego, Okapi Aalst

De kans dat Valinskas nog terug te zien is in Het Forum, acht Mallego bijzonder klein. De ambities van de Litouwer liggen bij een Europese subtopper. Bovendien wil Okapi Aalst de toekomst realistisch tegemoet gaan. Okapi kreeg vorige week zijn licentie voor volgend seizoen en was naar eigen zeggen de beste leerling van de klas. “Het is niet eenvoudig zo’n licentie te behalen”, weet Mallego. “Onze boekhouder Luc Van der Eecken heeft topwerk verricht. Okapi Aalst zet de tering naar de nering. Wij willen binnen vijf jaar ook nog bestaan.”

Meer Belgen

Dus krijgen jonge Belgen meer hun kans bij Aalst. Te beginnen met coach Crab. Hij zet eerstdaags zijn handtekening onder een contract dat hem ook volgend seizoen aan Aalst bindt als hoofdtrainer. “Thomas is een jonge en zeer gedreven coach die ervaring heeft opgedaan als assistent van Roel Moors bij Giants en Göttingen”, herhaalt Mallego. “Hij bewees dit seizoen dat hij in moeilijke omstandigheden kan omgaan met een jonge ploeg. Hij legt de lat hoog en we kunnen iets opbouwen op langere termijn.”

Ook de tweelingbroers Joren en Joeri Vermoesen (ex-Gent Hawks) zijn op weg naar Okapi Aalst, al wil of kan niemand dat bevestigen. Met Coleman en Popovic wordt nog gepraat.

Maar eerst is er de dubbele confrontatie met Bears. “Leuven komt uit de Golden League en verkeert in topvorm. Wij willen stunten”, besluit Mallego ambitieus.

