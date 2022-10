Anthony Kumpen maakt comeback, maar prioriteit ligt bij carrière van zijn zoon: “Door het karten kan hij een vorming krijgen die je op school niet kan krijgen”

autosportNa vier jaar gedwongen afwezigheid maakt Anthony Kumpen komend weekend zijn comeback in de autosport en dat op Circuit Zolder. De 43-jarige Hasselaar doet dat in de Belgische manche van de NASCAR Whelen Euro Series in een Chevrolet Camaro, uit de ateliers van PK Carsport op zijn thuiscircuit van Zolder. De Limburger is vast van plan om voor zijn thuispubliek stevig uit de hoek te komen.

De bolide is helemaal gedecoreerd en klaargestoomd, het racepak ook. Meer dan vier jaar na zijn vorige race zal Anthony Kumpen volgend weekend in Zolder nog eens aan de start van een wedstrijd staan.

“Ik heb er lang over getwijfeld of ik dit wel zou doen”, geeft Kumpen grif toe. “De afgelopen jaren heb ik als teambaas en vader van een racende zoon de autosport op een andere manier beleefd. En ik moest vaststellen dat ik dat minstens even plezant vond als zelf rijden. Ik zou zelfs stellen dat indien ik een keuze zou moéten maken, ik het racen zou laten vallen en helemaal voor de begeleiding van mijn kartende zoon zou gaan.”

Gelukkig moest die moeilijke knoop niet worden doorgehakt. De combinatie van zelf racen en het coachen van Kumpen jr. is best haalbaar. “Ik moest wel nog kiezen of ik voor Belcar, dan wel NASCAR zou gaan”, legt Kumpen voort uit. “Het is het tweede geworden, omdat ik dat Europese kampioenschap een grotere uitdaging vind. Als je ziet dat iemand als Jacques Villeneuve, toch een voormalig wereldkampioen F1, drie seizoenen NWES nodig had om een eerste zege te boeken, dan weet je dat het niveau er hoog ligt.”

NASCAR in de VS in 2023

“Volgend jaar rijd ik het volledige kampioenschap in NWES en enkele races in de States”, geeft hij nog mee. “Of ik ook nog Belcar ga rijden? Dat hangt er van af. Bert (Longin, red.) hoeft in ieder geval niet te vrezen dat ik zijn zegerecord opnieuw zal evenaren. Als ik in de 24 Uur van Zolder aan de start sta, zal dat samen met hem zijn. Zijn zevende overwinning van afgelopen zomer heeft me als teambaas zo mogelijk meer voldoening geschonken dan mijn eigen zeges als rijder. Maar mijn agenda voor 2023 is sowieso ondergeschikt aan die van mijn zoon. Mijn prioriteit ligt nu bij hem. Door het karten kan hij een vorming krijgen die je op school niet kan krijgen. Zelfs al zou hij over drie-vier jaar beslissen dat racen zijn ding niet is, dan nog vind ik het belangrijk dat ik hem die levenservaring nu kan meegeven.”

Zoals steeds worden er tijdens het NWES-weekend in Zolder twee races in de Pro-categorie afgewerkt. De eerste start op zaterdag om 13.45 uur, de tweede op zondag om 14 uur.

Lees ook: meer autosport