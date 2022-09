Anthony Degrendel (SK Roeselare-Daisel): “Voor de eerste keer de nul gehouden”

Positief alvast was dat SK Roeselare-Daisel dit seizoen voor het eerst de nul op het bord kon houden. Tevredenheid dus bij Anthony Degrendel.

“Het was een match met aan weerskanten weinig doelgevaar”, oordeelt de goalie, die via VK Dadizele twee jaar terug de overstap maakte naar de nieuwe fusieploeg. “Ikzelf moest heel weinig werk opknappen en was vooral alert voor de vele diepe ballen die de tegenstander verstuurde. Het was voor mij in elk geval een rustige voetbalavond maar als doelman is het best leuk om nog eens de nul op het bord te houden. Ook naar de verdediging toe is dit zeker een opsteker, want we spelen dit seizoen toch een reeksje hoger. Uiteraard hadden we stiekem op een eerste driepunter in eigen stadion gehoopt, maar om te winnen moet je nu éénmaal ook eens scoren en dat lukte ons niet.”

Lastige kalender achter de rug

“Met vier punten op twaalf mogen we nu ook niet aan de klaagmuur staan, want we wisten op voorhand dat we een lastige competitiestart hadden. Op Aalter gingen we op de openingsdag weliswaar winnen maar daarna moesten we onze meerdere erkennen in VW Hamme en Tempo Overijse, twee ploegen die als titelkandidaat beschouwd werden. Tegen Hamme kenden we een collectieve offday, maar op Overijse hebben we lang stand gehouden en hebben we onze tegenstander goed weerwerk geboden. Op een bepaald moment misten we de 2-2-gelijkmaker en kort daarop kregen we met de 3-1 het deksel op de neus.”

Mikken op middenmoot

“Met vier op twaalf kunnen we van een matige start spreken maar slecht is dat nu ook weer niet. Volgende week spelen we opnieuw thuis tegen Elene-Grotenberge en moeten we voluit voor een driepunter gaan. Proberen zo snel mogelijk ons wagonnetje aan die middenmoot te haken, is nu onze eerste bekommernis. Zodat we een seizoen lang hopelijk in de middenmoot kunnen kamperen.”

