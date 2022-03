Anthony Degrendel en SK Roeselare-Daisel maken in slotkwartier 2-0-achterstand ongedaan: “Drie punten van goudwaarde”

“Het was inderdaad bibberen tot het einde”, geeft doelman Anthony Degrendel van SK Roeselare-Daisel grif toe. “Na een vijftigtal minuten keken we tegen een 2-0-achterstand aan en leken we op weg naar een verliesbeurt. Op karakter kwamen we echter weer in de wedstrijd. Een kwartier voor tijd scoorden we na een afvallende bal de aansluitingstreffer en dat gaf ons opnieuw moed. In de slotfase troffen we nog twee keer raak waardoor we op de valreep geen puntenverlies leden. Het was een heuse thriller, want onze winnende goal viel pas in blessuretijd. Een zege met de hakken over de sloot dus, maar in elk geval drie punten van goudwaarde.”