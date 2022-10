Anthony De Muer (Sint-Laureins): “We staan verder dan vorig jaar”

“Tegen Maldegem is het sowieso een wedstrijd die een pak meer leeft dan de gemiddelde wedstrijd. Buurgemeente, maar ook de ex-club van mij en mijn broer en van NIels Crommen en Sander Cools. Op papier is Maldegem ook een stuk sterker, maar voorlopig laten we ze een eind achter ons. Toch hoor je me niet vertellen dat wij de favoriet zijn. Het is cliché, maar als je een reeks ongeslagen wedstrijden afwerkt komt de nederlaag telkens een week dichterbij en voor Maldegem komt het kantelmoment ook telkens dichterbij.”

Hoogconjunctuur

Toch kan De Muer er niet omheen dat zijn ploeg het verrassend goed doet. Hij heeft zo wel zijn redenen voor de huidige hoogconjunctuur.“Ik heb toch het gevoel dat de puzzelstukjes beter in mekaar vallen. Misschien was Frederik Van Wynsberge wel de ‘missing link’. Hij zorgt voor rust op het veld en is ook een uitstekende foerier. En dan kan je bij mijn broer terecht. Hij heeft altijd al een neus voor doelpunten gehad. Niet de man die het meeste loopt, maar wel een ‘killer’ in de zestien. En nu moet ie zijn grote teen maar in het strafschopgebied van de tegenstander zetten en de bal gaat er in. ‘k Heb het altijd geweten dat ie het kon. Maar tien doelpunten op vijf wedstrijden. Amai, knap gedaan.”

Key moments

De Muer vergeet te vermelden dat hij ook in enkele wedstrijden op ‘key moments’ zijn ploeg recht hield. “Voor mij als sportman is corona zeker geen spelbreker geweest. Mijn lichaam kreeg rust en met de hulp van kinesist Jesper Verstraete heb ik hard gewerkt om kwaaltjesvrij te zijn. Het is leuk als je in de herfst van je loopbaan nog steeds een rol kan spelen. Dat is misschien ook wel een verschilpunt met vorig jaar. Toen gaven we op de ‘key moments’ vaak niet thuis, terwijl we die nu wel pakken. We staan verder dan vorig jaar. ‘k Geef het toe, tegen Maldegem, SK zeg ik nog altijd, wil ik graag winnen. En we hebben een enthousiaste thuisaanhang. We spelen dit weekend dan ook met twaalf.”