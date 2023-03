Antef Tsoungui (Lommel SK): “Vrijdagavond moeten we absoluut winnen met de komst van Dender”

“Klopt. We spelen zeker niet slecht en het tij zal toch eens moeten keren”, valt de verdediger, die door Brighton & Hove wordt uitgeleend aan Lommel SK, met de deur in huis. “Die wedstrijd op Sclessin hadden we nooit mogen verliezen. De jonge Rouches waren dodelijk efficiënt. Dat is nu net het probleem van Lommel SK de laatste weken. In de zone van de waarheid laten we het afweten. In Luik kregen we het eerste kwartier drie grote kansen. Daar moet er minstens één van binnen en dan krijg je een totaal andere wedstrijd, want Standard was zeker niet beter.”

Dender

“Vrijdagavond komt Dender naar het Soeverein stadion. Dan moeten die punten in Lommel blijven”, klinkt de 20-jarige Brusselaar fel. “Het kan niet blijven duren, hé. We zijn nog steeds op zoek naar de eerste zege, buiten die oefenwedstrijd in NAC Breda, in 2023. Dender moet het kind van de rekening gaan worden.”

“Of we nog genoeg gemotiveerd zijn voor die Relegation Play-offs? Waarom niet? Akkoord, spelen in een leeg Sclessin, daar gaat een neutrale kijker zeker niet vrolijk van gaan worden. Maar wij moeten daar niet mee bezig zijn. We moeten tachten goede resultaten te behalen en die Relegation Play-offs als winnaar afsluiten. Tenslotte zijn we een zeer jong team waar de meeste jongens nog progressie moeten maken. We hangen dus nog niet in de touwen. We blijven hard werken om het momentum te keren. De resultaten zijn negatief, maar de sfeer binnen de groep is nog steeds prima. We moeten proberen het hoofd hoog te houden. Eens die eerste zege binnen is, ben ik overtuigd dat de trein is vertrokken.”

Gelukkig

“Ik ben naar Lommel gekomen om speelminuten te vergaren. Ik ben hier uitstekend opgevangen en voel het vertrouwen van coach Steve Bould. Ik denk dat mijn persoonlijke prestaties mogen gezien worden. Ik blijf dan ook hard werken om het team te helpen in de zoektocht naar de eerste overwinning in 2023.”

