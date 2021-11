Ante Palaversa (KV Kortrijk) keert tegen hekkensluiter Beerschot terug uit schorsing: “Ik ben klaar voor de strijd”

Voetbal 1AKV Kortrijk ontvangt zaterdag in het Guldensporenstadion hekkensluiter Beerschot. Aanvoerder Kristof D’Haene pakte tegen Standard zijn vijfde gele van het seizoen en is dus geschorst dit weekend. Middenvelder Ante Palaversa is wel van de partij. De huurling van Manchester City keert terug uit schorsing.

Zaterdagavond staat er opnieuw een thuiswedstrijd op het programma voor KV Kortrijk. De tweede sinds de terugkeer van Karim Belhocine naar het Guldensporenstadion. In de vorige thuiswedstrijd wonnen de Kerels met het kleinste verschil van KV Oostende, zaterdag wacht hekkensluiter Beerschot. Sterkhouder Ante Palaversa is er na een weekje brommen opnieuw bij. De 21-jarige Palaversa streek in januari toe in Kortrijk wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd van Manchester City. “Ik kijk reikhalzend uit naar de wedstrijd tegen Beerschot en ben klaar voor de strijd”, steekt de Kroatische middenvelder van wal. “Ik speelde dit seizoen zo goed als alle wedstrijden en dus was het jammer om de partij tegen Standard te missen. Enkel thuis tegen KV Mechelen was ik er ook niet bij. Toen had ik een scheurtje in mijn hamstrings.”

Geen ontmoeting met Elsner

Palaversa kreeg tegen KV Oostende voor de vijfde keer dit seizoen een geel karton onder de neus gestoken en miste daardoor de partij op Sclessin. “Ik vind het echt jammer. De sfeer is er altijd geweldig en het was natuurlijk een extra speciale wedstrijd. Ik had Luka (Elsner, red.) graag nog eens gesproken. Iedereen was extra gemotiveerd en we speelden een goede wedstrijd, maar jammer genoeg gaven we andermaal een voorsprong uit handen.”

Toekomstplannen

De huurling van Manchester City speelt een sterk seizoen, maar kon de netten nog niet laten trillen. “Ik werk aan mijn statistieken”, aldus Palaversa. Normaliter keert hij eind dit seizoen terug naar zijn moederclub Manchester City, maar na een mislukte passage bij het Spaanse Getafe wil Palaversa vooral spelen. “Speeltijd is inderdaad het belangrijkste voor mij. Ik weet niet wat er op het einde van het seizoen zal gebeuren, maar ik ben erg gelukkig in Kortrijk. Ze boden mij een uitweg en ik voel me hier echt thuis. Ik kende de Belgische competitie ook al goed, dankzij mijn periode bij KV Oostende. Ik hoop met Kortrijk in de top acht te eindigen en zo de Europe play-offs te spelen. We zijn ambitieus, maar dat moet ook”, concludeert hij.

