Anshel Ver Eecke (Menen) maakt zijn comeback met zege tegen Borgworm: “Ons doel bereikt”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUEGoed nieuws voor Decospan VT Menen dat zich zondagnamiddag tegen Borgworm na een vijfde tiebreakzege verzekerde van een plaats in de play-offs. Anshel Ver Eecke glunderde na de match, want hij maakte na blessures aan de heup en aan de knie zijn comeback als volleyballer. Vier sets lang haalde hij als gelegenheidslibero een hoog niveau: “Ik ben blij dat ik weer volleyballer ben.”

Menen had nog twee puntjes nodig om zeker te zijn van een plekje bij de beste vier en het slaagde daar ook in door met 2-3 te winnen bij Borgworm. Het werd een lastige namiddag in Luik, maar finaal mochten de Menenaars toch juichen met voorop Anshel Ver Eecke die zijn eerste officiële match in acht maanden speelden.

Ver Eecke viel in de tweede set in als libero. “Het voelde zo goed om weer op het scheidsrechtersblad te staan en om opnieuw in actie te komen. Ik had niet gedacht dat het tegen Borgworm al het geval zou zijn, maar ik ben blij dat ik het team kon helpen”, aldus Ver Eecke. “Ik zat direct goed in de match, al vond ik mijn niveau in het derde spel iets minder. Al is dat misschien normaal na die lange inactiviteit.”

“Wanneer ik weer mag aanvallen is nog een raadsel. Komende week volgt nog een krachttraining in het ziekenhuis van Kortrijk. Misschien zet de dokter nadien wel het licht op groen om ook in aanval weer voluit te gaan.”

Tactisch plannetje

Ver Eecke was ook heel tevreden met de twee punten die zijn ploeg sprokkelde in Borgworm. “Zelfs met één puntje had ik mij kunnen verzoenen, want vergeet niet dat we niet op volle sterkte waren met Rotty, die nog geblesseerd is en met Vanneste, die last heeft van de schouder. Het feit dat we weer de tiebreak pakten bewijst nog maar eens dat we over heel wat veerkracht beschikken en als team voor mekaar blijven werken.”

Roeselare

“Het tactisch plannetje werkte ook perfect in Borgworm. We kregen als taak om de receptie zo goed mogelijk te verzorgen om op die manier het midden vaak te kunnen aanspelen. Sinnesael en Colson werden enorm veel in het spel betrokken en speelden ook een dijk van een match. Ook blokkerend deden ze het meer dan voortreffelijk. Met de zege is ons doel voor dit seizoen ook bereikt. Hopelijk kunnen we woensdag thuis tegen Roeselare ook weerwerk bieden en een mooie prestatie neerzetten. Onze focus ligt niet direct op het behoud van die derde plek maar het zou wel mooi meegenomen zijn”, besluit Anshel Ver Eecke.

