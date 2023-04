Anouk Vanysacker en Diksmuide veren op na dipje: “We gaan voluit voor de vijfde plaats”

voetbal jupiler pro league Cameron Puertas staat er wanneer Union hem nodig heeft: “Ik tracht er goede frustra­ties van te maken”

Zwoegen en zweten was het voor Union zondagavond tegen STVV. De Brusselaars leken punten te laten liggen, maar onder andere een sterke invalbeurt van Cameron Puertas besliste daar anders over. De 0-1-achterstand werd nog omgebogen in een 2-1-overwinning. Puertas knalde in minuut 89 de winnende treffer staalhard binnen.