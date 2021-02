Annika van Heukelom (Athenas Lummen):”We zijn klaar voor Kortrijk Spurs”

basketbal top division 1De laatste twee weken bleven de vrouwen van coach Philip Wolk op hun honger zitten. Athenas Lummen (Top Division 1) kan zaterdagavond (18.30 uur) in competitieverband weer aan de slag en speelt in Sportcampus Lange Munte uit bij Kortrijk Spurs. De jonge talenten krijgen dit seizoen nog meer speelkansen van coach Wolk en één van die meisjes is de Nederlandse Annika van Heukelom (19) uit Weert.

“Het is mijn tweede seizoen bij Lummen en ik krijg inderdaad meer speelminuten,” stelt de studente leisure&hospitality. “Ik ben heel gelukkig in Lummen. En blij dat ik deze stap gemaakt heb en nu ook op topniveau mijn steentje kan bijdragen. Voordien speelde ik bij Almonte in Eindhoven en het vergde toch een serieuze aanpassing, maar dit seizoen heb ik flinke stappen voorwaarts gezet.”

Het is wel een bizar seizoen door de coronatoestanden. Wat is jouw mening daarover?

“We hebben vorig jaar lange tijd stilgelegen. Ik ben zelf tevreden dat we door mogen spelen, want basket is toch een groot stuk van mijn leven. Veel hobby’s heb ik niet. Buiten Netflix kijken (lacht). Zonder publiek is het natuurlijk helemaal anders. Ook voor de club is het een moeilijk jaar door corona, want de vaste kosten blijven lopen en er zijn praktisch geen inkomsten. De speelsters zijn dan ook allemaal het bestuur dankbaar dat we nog kunnen spelen.”

Zaterdagavond wacht de lastige klip in Kortrijk. De West-Vlaamse vrouwen staan mooi zesde. Wat verwacht je van de partij?

“Tegen de topteams weten we op voorhand dat we feitelijk kansloos zijn. In die wedstrijden is het vooral de bedoeling dat we veel leren en proberen flink weerwerk te bieden. Kortrijk is een sterk team en we zullen top moeten zijn om er iets te kunnen rapen. Anderzijds, met alle respect voor de Spurs, dit zijn de wedstrijden waar we in staat moeten zijn om de punten mee huiswaarts te nemen. We waren twee weken vrij in competitieverband en konden op training meerdere dingen uitproberen. We gaan dan ook vol vertrouwen naar Kortrijk. We hebben we zeker kans op de overwinning.”

Zijn je studies goed te combineren met basket op topniveau?

“Het valt te combineren, al zijn het wel lange dagen als ik van 8.30-16.15 uur op school zit en dan ’s avonds nog trainen. Maar wil je ergens geraken, dan moet je wel keihard werken.”

Blijf je volgend seizoen bij Athenas en wat is je grote droom in het basket?

“In de eerste plaats trachten door te breken bij Lummen. Ik heb het erg naar mijn zin bij deze mooie club. De sfeer in de groep is fantastisch en het bestuur staat altijd voor ons klaar. Ik hoop nog vele jaren met coach Wolk te kunnen samenwerken. Hij is echt een topper. Ik wil nog veel voor het team betekenen. Mijn grote droom is daarna voort Europa intrekken en Europees spelen”, besluit de Nederlandse shooting guard.

