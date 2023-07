Annelore Bex en Inès Piret: “We willen iets doen aan die eeuwige derde plaats in het Belgisch beachcircuit”

Wielrennen beloften Jonathan Vervenne is beste bergop in Aosta: “Geen pocketklim­mer, wel de meest regelmati­ge”

Jonathan Vervenne (Soudal - Quick-Step Devo Team) keerde zondag terug als beste klimmer uit de Ronde van de Aosta. Dat is een kleine verrassing, want de Zuid-Limburger is niet meteen het type renner die snel bergop rijdt. “Ja, ik ben zelf ook verrast. Het was zeker niet mijn ambitie om voor de trui te gaan, maar ik zat twee keer in de vroege vlucht waardoor ik voldoende punten kon pakken”, vertelt Vervenne die klaar lijkt voor het WK in Schotland.