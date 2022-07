Annelies Vandenabeele debuteert als 41-jarige in een internationaal beachtoernooi: “Het kriebelt nog elke lente om eraan te beginnen”

Wibo Van Poeck (TC De Pinte): “Tevreden over mijn spelniveau”

Wibo Van Poeck (TC De Pinte) is de grote slokop bij mannen 2. Twee weken op rij won hij een toernooi in deze reeks. In Deinze haalde hij het na een slopende partij tegen Frank Duyck (6-4, 6-3) en in Lievegem zette hij makkelijk Pieter Van Hyfte opzij (6-0, 6-3). Met Jutte Van Hansewyck won hij op TC Indiana ook het dubbeltoernooi tot 230 punten en met Sofie Heyse speelt hij in de reeks P500 de eindronde in Oostende. Van Poeck voelt zich duidelijk goed in zijn vel.

10:38