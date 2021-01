Annelies Sarrazin verkozen tot West-Vlaams atlete van 2020: “Mooie erkenning voor mijn prestaties en voor het snelwandelen”

ATLETIEKAfgelopen weekend werden Alexander Doom (AVR) en Annelies Sarrazin (FLAC) door de Algemene Vergadering van het Provinciaal Atletiekcomité verkozen tot West-Vlaamse atleten van het jaar 2020. Kwartmijler Doom won de trofee al eens in 2017, maar voor snelwandelaarster Sarrazin was het een primeur. “Deze prijs staat toch mooi op mijn palmares”, zegt ze.

De afgelopen jaren was het steeds net niet voor de Ieperse, maar deze keer werd ze met grote voorsprong verkozen tot West-Vlaamse atlete van het jaar. “Het is een heel mooie blijk van waardering en een goed duwtje in de rug om nog verder te doen”, aldus de 39-jarige Sarrazin. “Het is een mooie erkenning voor mijn prestaties, maar zeker ook voor het snelwandelen in het algemeen. De meeste mensen weten niet echt goed wat snelwandelen is en onderschatten ook hoe zwaar het is. Met deze titel weten de mensen nu meteen ook dat ik een atlete ben en niet zomaar een wandelaar”, zegt ze met een knipoog.

Belgische titels

Sarrazin werd afgelopen winter Belgisch kampioene op de 3000m indoor en in oktober haalde ze ook goud op het BK 10000m op de piste en dat in een nieuw persoonlijk record van 55.09. “Daarnaast nam ik nog deel aan een wedstrijd over vijf kilometer in Nederland, maar dat was het. Door Covid-19 werden zo goed als alle wedstrijden geannuleerd. Ik mikte eigenlijk vooral op het Frans Kampioenschap, waar de tegenstand van heel hoog niveau is, maar ook die wedstrijd moest jammer genoeg worden geschrapt”, aldus Sarrazin.

Ook voor 2021 is er voorlopig nog weinig perspectief. “Het BK indoor zou doorgaan, maar enkel voor elite-atleten. Dus dat valt ook al weg. Tja, het is wat het is. Ik ben me nu aan het voorbereiden op het Frans kampioenschap, dat normaal op 21 maart zal worden georganiseerd. Het blijft allemaal twijfelachtig, maar daar kan ik behoorlijk goed mee omgaan. Ik ben iemand die heel graag traint en die eigenlijk weinig wedstrijdritme nodig heeft om ergens naartoe te werken.”

Tim Moriau

Sinds kort werkt de atlete van FLAC nu ook samen met Tim Moriau, de succestrainer van onder meer Isaac Kimeli en Robin Hendrix. “Het was het moment om eens iets anders te proberen. Ik heb nog steeds ambitie en Tim was ook onmiddellijk enthousiast om samen te werken. Ik wil met deze nieuwe aanpak graag nog wat stappen voorwaarts zetten. Ik train nu veel minder volume en ik werk nu ook in blokken. Dat was iets wat ik niet gewoon was. Ik kijk nu al enorm uit naar mijn eerste wedstrijd van 2021", besluit ze.

