Anne-Sophie Vanden Borre sloot met EK in eigen huis U21-periode af: “Best wel emotioneel”

De Young Red Panthers waren op het EK U21 op Gantoise dicht bij een eerste Europese titel, maar de shoot-outs in de finale tegen Duitsland beslisten daar anders over. Na de reguliere zestig minuten stonden 1-1-cijfers op het scorebord. “In de eerste helft liepen we wat achter de feiten aan”, aldus Anne-Sophie Vanden Borre. “Het leek alsof we nog niet wakker waren. Na de pauze toonden we wel ons ware gelaat. We wonnen veel ballen en brachten mooi hockey. Een finale verliezen na shoot-outs is enorm hard. Natuurlijk mogen we trots zijn op ons toernooi. Weinigen dachten dat we de finale konden halen. We zijn het tweede beste team van Europa en hielden toplanden als Nederland, Engeland en Spanje achter ons.”

Vier jaar bij junioren

Vanden Borre genoot van het EK op het terrein van haar thuisclub Gantoise. De sfeer was opperbest, het publiek was op de afspraak. Dat het voor de zus van Stephanie Vanden Borre, die tijdens het voorbije WK zes keer raak trof op strafcorner, een laatste toernooi was bij de Young Red Panthers maakte de nipte nederlaag in de finale extra pijnlijk. “Dit is mijn vierde seizoen bij de junioren”, zegt ze. “Ik was er al bij op het vorige EK, in 2019 in Valencia. De voorbije jaren waren niet altijd even gemakkelijk. Omdat enkele meisjes doorschoven naar de Red Panthers waren we soms met minder speelsters op training. Op mentaal vlak was dat soms lastig. Gelukkig sloten die speelsters voor belangrijke toernooien weer aan. Dat maakte het allemaal wel leuk. Nu waren Charlotte Englebert en Hélène Brasseur na een zwaar WK op de afspraak. Dankzij hen ging ons niveau een stuk de hoogte in. Ik ben blij dat ik dit toernooi op mijn eigen club nog mocht meemaken met de Young Red Panthers. Het is best wel emotioneel.”

Alvorens met Gantoise op zoek te gaan naar een derde landstitel op rij is Vanden Borre nu even aan een pauze toe. “We krijgen tien dagen rust en dan gaan we de batterijen weer opladen voor een nieuw seizoen in de ION Hockey League.”

