Anne-Lore Scherrens (SV Zulte Waregem): “Hoop in tweede seizoenshelft op meer speelminuten”

Niet alleen de terugkeer naar Zulte is nieuw voor het team van trainer Angelo Gaytant. De ploeg moet verder zonder de Nederlandse Corina Luijks. Heel wat speelsters worstelen zich door examens. Vandaar dat een oefenpartij tegen reeksgenoot OHL vorige zaterdag werd geschrapt. Een vriendschappelijke match bij Aalst ging de week voordien wel door en werd dankzij een doelpunt van Julie Devos met het kleinste verschil gewonnen. Zulte Waregem begint met zes punten voorsprong op Charleroi aan het eerste duel van 2021. “Ondanks die voorsprong ga ik er vanuit dat het niet makkelijk wordt om Charleroi te kloppen”, weet aanvaller Anne-Lore Scherrens (28). “Wij hebben meer punten, maar dat wil niet veel zeggen. Het is een ploeg die we nog niet kennen. Ik zag al wat beelden. Het lijkt een team dat knokt voor elke bal. Wat betekent dat het pittig wordt. Gelukkig mogen we opnieuw in Zulte spelen. Dat is iets meer ons thuiscomplex. In deze periode van het jaar op een synthetisch veld mogen spelen is een voordeel. Ik vond het veld in Waregem tijdens onze laatste thuiswedstrijd vrij zwaar. Het is ook wat kleiner. Denk dat we in Zulte beter voetbal brengen. Omdat er meer ruimte is.”