Anne-Lore Scherrens en SV Zulte Waregem hervatten competitie: “Hoop in tweede helft van seizoen op meer speelminuten”

“Gelukkig mogen we opnieuw in Zulte spelen. Dat is iets meer ons thuiscomplex. In deze periode van het jaar op een synthetisch veld spelen is een voordeel. Ik vond het veld in Waregem tijdens onze laatste thuiswedstrijd vrij zwaar. Het is ook wat kleiner. Ik denk dat we in Zulte beter voetbal brengen. Omdat er meer ruimte is.”

Niet alle kansen gegrepen

Scherrens, bezig aan een doctoraat over communicatie rond palliatieve zorgen, is geboren en getogen in Brugge. Na acht seizoenen Club Brugge is ze aan haar vierde campagne bij Zulte Waregem bezig. Haar eerste seizoen in de Super League verloopt hobbelig. In het eerste deel van de competitie stond ze vaak in de basis, in november en december begon ze meestal vanaf de bank. “Ben ik invaller, dan blijf ik positief en supporter ik voor Zulte Waregem”, benadrukt Scherrens. “Voor mij is de Super League een uitdaging. Dit seizoen kreeg ik al kansen. Die heb ik misschien niet allemaal gegrepen, soms liet ik steken vallen. In het tweede deel van de competitie hoop ik op meer speelminuten. Offensief hebben we in de kern veel mogelijkheden. Speelsters als Julie Devos, Liesa Capiau en Sheryl Merchiers kunnen zowel defensief als offensief worden ingezet”, besluit Scherrens.