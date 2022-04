Anna Vanderaerden snelt naar eerste zege van het seizoen: “Dit voelt als echt”

Wielrennen jeugdAnna Vanderaerden (Doltcini Van Eyck) heeft haar eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Lummense junior was de beste in het Waalse Perwez. Vanderaerden pakte de winst na een knappe spurt. Daarmee toont ze nog maar eens dat haar familienaam synoniem is voor snelle benen. “Inderdaad, maar het gaat toch niet vanzelf hoor. Gelukkig zat ik in het juiste wiel”, klinkt het bij Vanderaerden.

Anna Vanderaerden kreeg de koersgenen van papa Gert, zelf acht jaar prof en haar nonkels Eric en Danny. Ook broer Wout koerst en neef Kenneth Vanbilsen rijdt af en toe mee op training. Mooie genen, maar ook een erfenis die soms zwaar is om dragen. Tenzij je wint en dat deed Anna Vanderaerden. Voor de eerste keer bij de junioren en dat deed duidelijk deugd. “Klopt, ik heb in het verleden al vaker gewonnen, maar de eerste overwinning bij de junioren is speciaal. Ja, ik heb het gevoel dat dit echt wel iets betekent”, vertelt Anna Vanderaerden.

Pittige koers

Bij gebrek aan wedstrijden voor meisjes in het Limburgse, moet Vanderaerden vaak naar Oost- of West-Vlaanderen of naar Wallonië. Zwaar parcours, denk je dan, maar dat bleek in Perwez nog mee te vallen. “De laatste rechte lijn was pittig en vlak voor de finale was er een bergje. Het was een pittige koers met heel wat aanvallen. Op het einde bleven we met een handvol rensters over. Ondanks de kleine groep, moest er toch gespurt worden. Ik koos het juiste wiel en kwam er nog makkelijk uit.”

Voorzichtige ambities

Een week geleden werd Vanderaerden derde in Eghezée en daarna stond er een stage met Belgian Cycling op het programma. “Wedstrijden in de nationale trui zijn er nog niet. Ik rijd altijd in mijn ploegtrui, maar ik volg wel het programma van bondscoach”, aldus Vanderaerden die voor dit seizoen geen echte doelen heeft. “Nationale titel? Zou mooi zijn, maar ik ben nog maar eerstejaars, hé. Ik ben ambitieus, maar wel op een correcte manier. Ik hoop op een selectie voor de nationale ploeg, maar ik besef dat het nog vroeg is en vooral, dat ik nog tijd heb.”

Vanderaerden kijkt wel uit naar de eerste koersen die ze samen met de beloften kan rijden. “Dat is een volgende interessante stap. Kwestie van al eens te testen wat ik waard ben. Het is nog wel even, maar na het tweede jaar als junior, staan er zo goed als altijd koersen met de profs op het programma.”