Anna Vanderaerden rijdt in Zonhoven haar eerste wereldbekercross: “Niet slecht voor een sprinter”

Veldrijden juniores vrouwenAnna Vanderaerden (WAC-team) staat in Zonhoven voor het eerst aan de start van een wereldbekercross. De Lummense toonde zich deze winter al een paar keer in het veld en wordt nu beloond met een plaats tussen de beste junioren. “Niet slecht voor een sprinter, hé”, lacht Vanderaerden. “De cross blijft voor mij vooral een voorbereiding op de weg, maar ik wil me toch graag tonen in Zonhoven.”

Vanderaerden rijdt sinds 1 januari rond in het plunje van het Antwerpse WAC-team. In het iconische shirt waarmee Mathieu van der Poel vorig jaar eer betoonde aan zijn overleden grootvader Raymond Poulidor. “Mijn nieuwe ploeg heeft een samenwerking met de teams uit de stal van de broers Roodhooft. Eigenlijk zijn we de jeugdteams onder de verschillende ploegen. Ja, dat is een goede zaak, want zo kom ik toch wel wat vaker in beeld.”

Vooral wegrenster

De Lummense blijft op de eerste plaats wegrenster. Dit jaar is ze tweedejaarsjunior, een seizoen om te weten te komen waar ze in 2024 terecht kan. “De cross is een mooie bezigheid tijdens de winter. Ik maak er niet echt een doel van, ik wil me vooral amuseren. Het loopt meestal wel vlot, ook tijdens de sterk bezette crossen. Dat maakt het allemaal nog leuker. Noteer toch maar dat ik vooral wegrenster blijf.”

Zware aanloop

Vanderaerden start in Zonhoven vanop de achterste rijen. Een resultaat zoals in de X2O-trofee in Kortrijk, waar ze net naast het podium viel, wordt moeilijk. “Dat is zo en dan niet alleen omdat ik achteraan moet starten. Het deelnemersveld is een pak sterker en het parcours is niet te onderschatten. Ik trainde al vaker in Zonhoven, maar zondag wordt het mijn eerste wedstrijd. Vooral de aanloop naar de kuil is heel erg zwaar. Om van de kuil zelf nog maar te zwijgen.”

Als renner uit de buurt kan Anna in Zonhoven op heel wat supporters rekenen. Een extra stimulans om het goed te doen. “Ik mocht het in Zolder al eens ervaren en ik vermoed dat ik in en rond de kuil ook vaak mijn naam zal horen. Ja dat geeft toch wat extra energie”, aldus Vanderaerden die volgende week ook het BK rijdt. “Met ambitie? Ja, maar wel heel realistisch. Ik maak zeker een kans op een topvijfklassement, maar het podium zal heel moeilijk worden.”

