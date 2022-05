Anna Vanderaerden botst in BK op Hélène Hesters: “Weer snelste achter een ontsnapte renster”

Vorig seizoen fietste Anna Vanderaerden bij de tweedejaarsnieuwelingen bijna van de ene zege naar de andere. De renster van Doltcini-Van Eyck Sport-Animotion kon dit seizoen enkel in Perwez de handen in de lucht gooien. Het BK in het West-Vlaamse Moorslede kende een vrij geanimeerd verloop. Hesters, de latere winnares, was de eerste aanvaller. Ze werd snel afgelost door Cléo Kiekens, Julia Grégoire en Maaike De Mits. Deze laatste kwam tijdens een fikse regenbui ten val, verloor haar plaats in de spits, maar ook de andere twee werden ingerekend. Hesters ging net voor halfweg opnieuw. Na de hergroepering probeerde Febe Jooris het solo. Ook tevergeefs. Dan viel het even stil. Een dertigtal kwam in de finale nog in aanmerking voor de titel.

Ploegmaats veel gewerkt

“Met de hele ploeg hebben we tijdens deze titelstrijd geprobeerd op elke demarrage te reageren”, beweerde Vanderaerden. “Toch glipte Hélène Hesters in de finale door de mazen van het net. Mijn ploegmaats hadden al veel gewerkt. Ze konden niet blijven op kop rijden. We hoopten dat andere meisjes de kastanjes uit het vuur zouden halen, maar dat gebeurde niet. Even was er een reactie achter Hélène, maar ze kon toch wegblijven. Na het opdraaien richting finish heb ik even gedacht dat we haar in de sprint zouden overvleugelen, maar we kwamen net te laat.”

Tweede op BK is spijtig

Welgeteld twee seconden. Vandaar de ontgoocheling bij Vanderaerden die sneller was dan Xaydee Van Sinaey, haar ploeggenote Chloe Greenwood en Sam De Schoenmaeker. “Het is niet de eerste keer dan ik achter een ontsnapte renster de sprint om de tweede plaats pak”, zuchtte Vanderaerden. “Dat is hier weer zo. Tweede op een kampioenschap is altijd spijtig. Al is aan het einde van een nationaal kampioenschap het podium halen wel mooi.”

De geklopten van Moorslede hoeven niet lang te wachten op een kans tot sportieve revanche. Volgende zondag staat in Boezinge het Vlaams kampioenschap op de kalender.

