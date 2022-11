Anna Koulberg (Asterix Avo) na het duel met Antwerpen: “De drukke decembermaand komt razendsnel op ons af”

Anna Koulberg - papa Koulberg traint de mannenploeg van Antwerpen - benadrukte dat het vooral belangrijk was om de drie punten binnen te halen. “Want het was pas na de eerste set dat we echt controle kregen over de wedstrijd”, vertelt de jonge Yellow Tiger. “We hebben op training heel veel gewerkt aan onze samenwerking met de spelverdeelsters. Vandaag is dat goed gelukt. Ook onze tegenaanval, na de verdediging verliep vlot. We waren verwittigd voor mogelijke decompressie na onze krachtmeting tegen Oudegem. De winst is binnen, dat is het voornaamste.”