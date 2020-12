Ann-Sophie Duyck actief bij UCI- én clubteam: “In Nederland is dat zelfs een verplichting”

wielrennenRijdt Ann-Sophie Duyck volgend seizoen voor Multum Accountants-LSK Ladies, het Oost-Vlaamse UCI-team, of voor Bingoal-Wallonie Bruxelles Ladies, de nieuwe Waalse ploeg? De 33-jarige renster is lid van beide. Wat op een ingewikkelde status lijkt.

Enkele weken geleden raakte bekend dat Ann-Sophie Duyck na twee seizoenen Parkhotel Valkenburg terugkeert naar het team van de familie Coolens. In 2014 won ze in het shirt van deze ploeg de Erondegemse Pijl. Maandag dook haar naam plots op bij de 23 leden van het Bingoal-Wallonie Bruxelles Ladies Team.

Kwam er een kink in de kabel met haar vroegere ploeg? “Neen, absoluut niet, ik ben lid van beide teams, wat geen ingewikkelde status is”, beklemtoont Ann-Sophie Duyck. “Ik was vorig jaar al lid van RVC Ottignies, het clubteam van ex-renster Ludivine Henrion. De naam van dit clubteam verandert naar Bingoal-Wallonie Bruxelles Ladies Team. Eigenlijk is dit heel gewoon. In Nederland is het zelfs verplicht om lid te zijn van een gewoon clubteam.”

Henrion met heel veel drive

Niettemin zal Ann-Sophie Duyck volgend jaar hoofdzakelijk in het shirt van het Multum Accountants-LSK Ladies Team te zien. “Als Multum bijvoorbeeld niet deelneemt aan een wedstrijd in Frankrijk en het Bingoal-Wallonie Bruxelles Ladies Team wel, kan ik in de trui van de ploeg van Ludivine Henrion rijden”, verduidelijkt Duyck. “Zondag trok ik naar een training van mijn clubteam. We trainden, zoals de coronaregels dat voorschijven, per vier. Uiteraard zal ik proberen mijn ervaring aan de jongere rensters van de ploeg door te geven. Dat zal niet mijn belangrijkste rol worden, want ik zie dat Ludivine met heel veel drive haar team runt. Zij heeft ervaring genoeg.”

Nog heel veel onzeker

De groepstraining van zondag paste in de opbouw van de basisconditie van Ann-Sophie Duyck, elke winter de hoofdbetrachting. “Het is nog altijd koffiedik kijken hoe de kalender er volgend jaar zal uitzien”, gaat Ann-Sophie Duyck voort. “Ik vermoed dat de Belgische wedstrijden wel zullen doorgaan. In het najaar werd bewezen dat die koersen perfect veilig georganiseerd kunnen worden. Of een trainingsstage in het buitenland mogelijk is, weet ik niet. Dat vind ik nochtans noodzakelijk. Uiteraard hou ik in mijn kalender rekening met de Olympische Spelen in Japan. Ik ga er vanuit dat die kunnen doorgaan.”

