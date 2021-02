Anke Waelkens pakt met Saturnus Michelbeke eerste competitiezege: “Dit was ons antwoord”

Saturnus Michelbeke was uit op revanche bij Charleroi. Niet alleen omdat de ploeg de heenmatch had verloren in de tiebreak, ook omdat de roodhemden vorig weekend ondermaats presteerden tegen Antwerp. Heel even leek Saturnus die mindere prestatie door te trekken, want het was lang op achtervolgen aangewezen in de eerste set. Maar dit keer vochten de vrouwen van Frankart terug, lag de foutenlast opvallend lager en bij 17-17 ging Michelbeke op en over Charleroi.