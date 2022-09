Anke Stroobandt loodst Eendracht Aalst Ladies op Zulte Waregem II naar de 1/8ste finales van de beker met drie gestopte strafschoppen

Vrouwenvoetbal Beker van BelgiëEendracht Aalst Ladies bekert verder na een thriller op Zulte Waregem II. Na een 1-1-gelijkspel - goals van Chanel Vandenhouwe voor Aalst en Talitha De Groote voor Zulte Waregem - haalden de Ajuinen het in de strafschoppenreeks met 5-6. Sharona Tieleman trapte de beslissende tegen de touwen. Doelvrouw Anke Stroobandt was de heldin van de dag. Ze stopte drie penalty’s en zette er zelf een om.

Aalst kwam aan de aftrap met een zeer jong elftal, want het miste een aantal sterkhouders. “Marie Van Caesbroeck moest werken, Lieselot De Kegel (enkel) en Rachel De Bruijn (enkel) waren geblesseerd en Ulrike De Frère was pas in de tweede helft inzetbaar omdat ze naar een begrafenis moest’, geeft coach Gunther Bomon aan. “Yente Van Den Bossche kwam voor de tweede maal op rij aan de aftrap en de andere youngsters Noor Schampheleer, Alina Papzoglou en Laura Peeters mochten voor het eerst starten.”

Vooraf afgesproken

“Het werd een open wedstrijd, waarin beide ploegen om beurt kansen afdwongen”, gaat Bomon verder. “Uit hoekschop van Sheila Broos kopte Vandenhouwe ons op voorsprong. Bij de thuisploeg deed aanvalster De Groote onze defensie meermaals pijn. Het was dan ook geen toeval dat zij in de tweede helft het evenwicht herstelde na een snelle omschakeling. Wij verdedigden bij deze fase niet scherp genoeg. Enya Antonissen dook alleen voor doel op, maar geraakte niet voorbij thuisdoelvrouw Jana Van Den Berghe. De ingekomen De Frère kende pech bij een doelpoging op de paal. Onze doelvrouw Stroobandt moest een paar keer redding brengen. Ze was zoals vooraf afgesproken aan de rust ingevallen voor titularis Hazel Engelen en deed het voortreffelijk. Vooral in de strafschoppenreeks was ze outstanding. Ze redde drie penalty’s. De reguliere reeks eindigde op 4-4 en uiteindelijk wonnen we met 5-6. De vreugde was groot toen Tieleman de beslissende raak trapte.”

Nu zaterdag volgt in competitieverband de topper tegen leider Oud-Heverlee Leuven. “Dat wordt uiteraard een ander paar mouwen”, besluit Bomon. “Hopelijk recupereren we een paar sterkhouders, want onze kern is smal. De sfeer binnen de spelersgroep is optimaal en we kunnen een stevige organisatie neerzetten. Een gelijkspel zou voor ons zo veel betekenen als een zege.”

