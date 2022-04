Anke Steeno wint met Belgian Blades WK Division 3 in Bulgarije: “Heel tevreden met deze mooie kans”

Anke Steeno doet haar verhaal. “Na de eerste wedstrijd zag het er helemaal niet goed uit. We verloren met 2-3 van Litouwen. Daardoor nam de druk om de volgende wedstrijden te winnen uiteraard toe. In het tweede duel tegen Litouwen werd dat rechtgezet. We wonnen overtuigend met duidelijke 8-0-cijfers. Achteraf bekeken hadden we die eerste match ook moeten winnen. We kregen veel meer kansen dan de tegenstander, maar maakten ze niet af. De puck wilde er gewoon niet in.”

Jonge ploeg

Steeno vertegenwoordigt een nieuwe lichting in onze nationale ijshockeyploeg. Hoewel ze zelf pas 16 jaar werd, is ze niet eens de jongste speelster in de kern. “Het klopt dat we over een heel jonge lichting beschikken. De oudste speelster in Bulgarije was 30 jaar, maar er zaten ook zes nieuwe namen in de kern. Er waren inderdaad zelfs enkele ploegmaten die nog jonger waren dan ik. Uiteraard ben ik heel blij met deze mooie kans. Ik woon in Bertem en moet dus even in de wagen zitten om in Mechelen aan ijshockey te kunnen doen. Ik voetbal ook nog bij Bertem-Leefdaal en deed vroeger nog aan atletiek en dansen. Toch is het ijshockey mijn nummer één. Dat heb ik te danken aan mijn broer. Ik was nog geen 4 jaar oud, toen ik al in zijn voetsporen wilde treden.”