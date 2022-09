Anis Samimi (Drongen) geniet van derde nationale: “Veel wedstrijden om mezelf te testen”

KV Drongen is nog ongeslagen in het nationaal voetbal. De Gentenaren openden met een 1-1-gelijkspel tegen Rumbeke en wonnen vorige week met 1-2 bij Wielsbeke. “Dat waren twee zeer gelijkaardige wedstrijden”, aldus Anis Samimi. “Hoog niveau, veel evenwicht en beide ploegen die konden winnen. Wielsbeke had op de eerste speeldag met 2-5 gewonnen tegen Wervik, dus was het duidelijk dat ze veel scorend vermogen hebben.”

Pompen of verzuipen

“We wilden hoog druk zetten en dat werkte perfect in het eerste kwartier. Wielsbeke kwam er helemaal niet uit en scoorde met hun eerste hoekschop. We bleven op dezelfde manier spelen en keerden de situatie om. In de tweede helft duwden ze ons helemaal achteruit en moesten we proberen overleven. Het was pompen of verzuipen en de voorzetten kwamen van alle kanten.”

Met twee goals zorgde Samimi voor de winst en opende hij zijn rekening in het nationaal voetbal.

“Daar heb ik voor de match nog even aan gedacht. Ik speelde nog nooit in nationale en scoorde dus ook nog niet. Ik twijfelde er nooit aan dat de goals zouden komen, maar keek toch uit naar die eerste. Zondag kwamen de eerste twee en leverden ze ook de overwinning op. We waren in de wolken.”

Hoger niveau

Zondag probeert Drongen de ongeslagen status te bevestigen bij Wolvertem-Merchtem. “We zijn heel goed begonnen en hadden getekend voor deze vier op zes”, aldus de spits. “We willen dit graag doortrekken, maar mogen niet naast onze schoenen gaan lopen. Vorig seizoen stonden we even aan de leiding in eerste provinciale. Daarna volgde een zwaar programma en zakten we heel snel weg.”

“Na twee speeldagen is het al duidelijk dat het niveau hoger ligt dan in eerste provinciale. Daar geniet ik van, want ik hou van matchen waarin ik mezelf kan testen. Het zal elke week met het mes tussen de tanden moeten zijn. Wolvertem is ons nagenoeg onbekend, maar het is wel een gevestigde waarde in derde amateur. We willen met de juiste ingesteldheid aan de aftrap komen en de punten naar Drongen mee graaien.”

Derde nationale A: Wolvertem-Merchtem - KV Drongen: 15u

Lees ook: meer voetbal derde nationale A