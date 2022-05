Anis Samimi brengt Drongen stap dichter bij promotie: “Twee kansen op nationaal voetbal”

Na een vrijgelote eerste ronde kwam Drongen zondag voor het eerst aan de bak in de interprovinciale eindronde. Het kreeg op een snikhete zondagnamiddag het bezoek van het Limburgse Zonhoven United, dat vorige week met 4-0 had gewonnen van Eksel. “Het was afzien”, aldus Anis Samimi, die voor de enige goal van de partij zorgde. “Je voelde dat beide teams vooral niet op achterstand wilden komen, dus begon de wedstrijd afwachtend.”

“Uit de scoutingsverslagen wisten we dat Zonhoven met twee blokken van vijf speelde en vooral door het centrum voetbalde. We probeerden een goed blok te zetten en kregen een grote kans na een perfecte voorzet van Thomas Lambrecht. Op mijn eerste kopbal deed hun doelman nog een fenomenale redding, maar in de herkansing kopte ik hem wel binnen.”

“Na de 1-0 zakten we in om vanuit de organisatie te spelen. We namen geen risico’s meer en probeerden om te schakelen om de bal voorin bij te houden. Iedereen heeft gevochten om de overwinning binnen te halen. Volgend weekend winnen en we gaan naar derde nationale. Bij verlies krijgen we een tweede kans, maar we willen het zondag al afdwingen.”

Veel goesting

Voor Jurgen Van Opstaele kwam zondag de bevestiging van de voorbije week. “De groep kwam met heel veel goesting naar training”, aldus de tevreden coach. “We hebben twee keer erg goed gewerkt en ik wist dat we zondag iets zouden neerzetten. Door de hitte werd het een slijtageslag, waar onze jongens het beste mee omgingen. Bij hen kregen drie à vier spelers krampen, bij ons slechts één.”

De tegenstander in de volgende ronde is VK Linden, dat zich na strafschoppen plaatste tegen Torpedo Hasselt. “We gaan opnieuw hard werken tot de laatste snik en leggen geen enkele druk: Niks moet en alles mag, maar we willen het zelf wel. Drie van de vier ploegen stijgen naar derde nationale. Mochten wij als vierde achterblijven, zou de teleurstelling wel groot zijn.”