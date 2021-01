Angelo Vanheuverbeke volgend seizoen nieuwe trainer RC Lauwe: “Vroeger dan verwacht, maar daarom niet minder ambitieus”

“Mijn opdracht vanuit het bestuur is te streven naar een rustig seizoen en het ziet er goed uit. Ik had heel positieve gesprekken met de spelersgroep.”

Eerder maakte het bestuur van RC Lauwe bekend dat er eind dit seizoen een einde komt aan de samenwerking met Joachim Heytens.

In januari vorig jaar werd Angelo Vanheuverbeke de nieuwe assistent-trainer van Racing Lauwe. In de loop van de heenronde van vorig seizoen hield hij het bij derdeprovincialer RC Bissegem als speler voor bekeken. “Ik ben weer thuis”, aldus Vanheuverbeke toen in HLN over zijn terugkeer naar het gemeentelijk sportcentrum Eric Vande Moortele. Op SV Anzegem zat hij voor het eerst als T2 op de bank. Bij RC Lauwe is Angelo Vanheuverbeke ook trainer van de beloften.

Verdediger Vanheuverbeke speelde zes jaar voor RC Lauwe waar zijn vader Chris trainer van de beloften is geweest. Angelo Vanheuverbeke behoorde tot de kampioenenploeg in derde provinciale en promoveerde via de eindronde naar eerste provinciale. Trainer was toen Philippe Breyne.

Angelo Vanheuverbeke begon destijds bij de jeugd van WS Lauwe en speelde ook nog voor het verdwenen FC Toekomst Menen. Hij droeg eerder ook een jaar het shirt van Noordstar Heule waar zijn vader toen trainer was. Angelo Vanheuverbeke speelde na Toekomst Menen drie jaar in het eerste elftal van WS Lauwe waar hij tot vorig seizoen jeugdtrainer was. Na een mooie en lange periode RC Lauwe volgde dan een transfer naar RC Bissegem waar het voor hem dik tegenviel.

Nog dit. Freddy Callens is terug van weggeweest bij KRC Harelbeke waar hij destijds voorzitter was en dan de nieuwe president van Racing Lauwe werd. Bij de Ratten wordt hij sponsor van de tweede ploeg die komend seizoen start in vierde provinciale.

