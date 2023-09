Angelo Paravizzini (Mandel United) na gelijkspel tegen KM Torhout: “We hebben gewoon een zege nodig om definitief gelanceerd te zijn”

VOETBAL JUPILER PRO LEAGUE Eric Bocat (STVV) blijft ambitieus voor de trip van zondag naar Mambourg: “We gaan de bal zeker niet aan Charleroi laten”

Na de knappe zes op zes thuis tegen Standard en op Kortrijk pakte STVV slechts één op negen tegen Anderlecht, Gent en Cercle Brugge. De Kanaries staan daarmee rustig in de middenmoot van het klassement, maar puntenwinst in Charleroi zou zondagavond toch wel welkom zijn om met een iets geruster gevoel de interlandbreak in te gaan.