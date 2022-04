Angelo Gaytant (Zulte Waregem): “Groot verschil tussen middenmoot en staartploegen”

Volleybal Champions Final 4 Ferre Reggers gelooft dat Maaseik de finale zal bereiken: “Wij moeten onze job doen en Roeselare ook”

Greenyard Maaseik heeft woensdag tegen Menen gedaan wat het moest doen: de laatste levenslijn grijpen en zo in koers blijven voor de titelfinale. De beslissing over de tweede finalist valt op de laatste speeldag. Maaseik trekt naar Aalst waar het drie punten moet pakken terwijl Menen niet mag winnen in Roeselare. In een West-Vlaamse derby. “Ik heb alle vertrouwen in de sportieve afhandeling van dat burenduel”, oppert Ferre Reggers.

10:58