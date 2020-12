Angelo Gaytant met Zulte Waregem tegen Woluwe: “Passie bij balverlies zal zaterdag belangrijk zijn”

Na één op vijftien is Zulte Waregem naar de voorlaatste plaats gezakt. Op de eerste speeldag won Essevee in Woluwe (1-2). De Brusselse ploeg sprokkelde net voor de interlandbreak enkele puntjes. Eerst thuis tegen Aalst (0-0), een week later bij Ladies Genk (0-2). Woluwe, dat ook al eens de AA Gent Ladies in eigen huis in bedwang hield, telt één punt meer dan Zulte Waregem.

Trainer Angelo Gaytant kan tegen Woluwe weer een beroep doen op doelvrouw Ianthe Meersschaert. Laura Vervacke zal pas na de winterstop inzetbaar zijn. Jana Coryn trainde dinsdag voor het eerst met de groep en zal volgende dinsdag in een oefenmatch haar eerste speelminuten pakken. “Omdat we te weinig scoren, hebben we Lisa Lefere overgeheveld van de beloften naar de Superleague”, verduidelijkt trainer Gaytant. “Wellicht wordt het zaterdag tegen Woluwe een partij waarin we bij balverlies heel veel passie zullen moeten tonen.”

“De heenwedstrijd in Woluwe wonnen we. Intussen lijkt Woluwe beter op dreef”, meent Gaytant. “Van de interlandbreak maakten wij gebruik om een groepsgesprek te houden. De speelsters mochten hun mening ventileren, de staf deed precies hetzelfde. Aan het einde van de babbel zaten we allen op dezelfde golflengte. Hopelijk laten we dat tegen Woluwe tussen de lijnen zien. Tijdens de heenronde hebben we al heel veel geleerd. We missen een beetje ervaring in de ploeg. Wat betekent dat we nog kunnen groeien.”

Groter thuisgevoel in Zulte

De sportieve cel maakte al een eerste evaluatie van de ploeg. “We maken snel werk van wie we zeker willen houden, maar we zullen niet opnieuw een groot aantal andere speelsters aantrekken”, gaat Gaytant voort. “Als het budget dat toelaat proberen we naar volgend seizoen toe gericht te versterken. Onze plaats in het klassement liegt niet. We trainen en spelen al enkele weken in Waregem omdat het in Zulte niet mag. Toch zouden we graag onze matchen liever weer in Zulte spelen. Daar is ons thuisgevoel, door de aanwezigheid van een tribune, groter.”