Angelo Gaytant met Zulte Waregem tegen toekomstige ploeg AA Gent Ladies: “Sleutelmatch in play-off 2"

De twee ploegen die om de eindzege in play-off 2 strijden staan zaterdag in Zulte tegenover elkaar. SV Zulte Waregem begint met vier punten achterstand op AA Gent Ladies aan het duel van speeldag drie.

Zowel Zulte Waregem als AA Gent Ladies hebben in play-off 2 één match achter de rug. Gent won met 0-5 bij Charleroi, Essevee met 2-0 tegen Aalst. Net als Woluwe zullen Charleroi en Aalst niet meespelen voor de hoofdprijs in play-off 1. Dat wordt een strijd tussen Zulte Waregem en Gent.

“Zaterdag is het een sleutelwedstrijd”, beseft trainer Angelo Gaytant. “Bij winst komen we op één punt van Gent. Maar ik verwacht een bijzonder gemotiveerde bezoekende ploeg. Zij zullen het verlies in de reguliere competitie proberen rechtzetten. Bovendien vermoed ik dat enkele speelsters van Gent zich zullen willen tonen.”

Professionelere werking

Want Gaytant wordt volgend seizoen assistent-trainer bij de blauw-witten. Hij gaat aan de slag als hulptrainer van Jorn Van Ginderdeuren, opvolger van Dave Mattheus. “Na dertien jaar was het voor mij zaak de juiste keuze te maken”, verduidelijkt Gaytant. “Gent is al enkele jaren bezig met de professionalisering van hun werking. Op dat vlak staat Gent een stuk verder dan Zulte Waregem. Inderdaad, de voorbije maanden stond ik er vaak alleen voor. Er zijn nog heel wat aanpassingen nodig, maar bij Zulte Waregem beseffen ze dat. Gent is top van België. Van de werking zal ik heel veel kunnen opsteken.”

Top drie of vier

Gaytant onderschreef in de Oost-Vlaamse provinciehoofstad een overeenkomst van drie seizoenen. Zijn toekomstige club wil volgend seizoen in de eerste plaats weer play-off 1 halen. “Top drie of vier, dat is de ambitie bij Gent volgend seizoen”, gaat Gaytant verder. “Het is de bedoeling dat ik de veldtrainingen voor mijn rekening neem. Voor een betere opvolging van jonge talenten die doorstromen van de beloften naar de A-ploeg zorgen wordt ook één van mijn taken bij Gent.”

In elk geval speelt Gent al één van die jonge talenten kwijt aan Zulte Waregem. Imani Prez zet volgend seizoen die stap. Benieuwd of zij zaterdag tegen haar toekomstige ploeg minuten zal mogen maken. Bij Essevee ontbreken zeker Lotte De Wilde en Talitha De Groote door letsels.